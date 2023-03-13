На летнюю оздоровительную кампанию в Мурманской области выделили полмиллиарда рублей

Приоритет будет у детей из семей участников СВО, мобилизованных и тех, где потеряли кормильца. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Мурманской области в рамках летней оздоровительной кампании в 2023 году смогут отдохнуть 17 тысяч юных северян в возрасте от 6 до 17 лет. При этом 6,5 тысячи ребятишек поедут в лагеря Краснодарского края.

- На эти цели с учетом федерального бюджета выделено 500 миллионов рублей, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Напомним, что приоритет будет у детей из семей участников СВО, мобилизованных и тех, где потеряли кормильца.

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