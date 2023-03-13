Депутата из Кандалакши подозревают в мошенничестве на три миллиона рублей

Депутат и его подельник могли незаконно получить порядка трех миллионов рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

В отношении 54-летнего депутата горсовета Кандалакши возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Речь идет почти о трех миллионах рублей.

Как сообщили в СКР по Мурманской области, все случилось в период с февраля по ноябрь 2020 года: депутат договорился о преступной схеме с номинальным директором одного из транспортных предприятий.

- Он представил в администрацию Кандалакшского района подложные документы о якобы перечисленных налогах на доходы работников предприятия. Администрация района, неосведомленная о преступных действиях мужчин, перечислила в качестве субсидии, на указанный ими счет более 2,9 миллиона рублей, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Деньги подельники успели потратить. Мошенничество выявили следовали и сотрудники УФСБ России по Мурманской области. Сейчас депутат находится под домашним арестом. Ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

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