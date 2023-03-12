В Молочном пройдет театральный фестиваль на саамском языке «Моайнас ланнь»

На фестивале выступят юные актеры и чтецы Заполярья, которые представят богатство культурного наследия саами. Фото: gov-murman.ru/
Жителей и гостей Мурманской области приглашают на XVIII фестиваль детских и молодежных театрализованных постановок на саамском языке «Моайнас ланнь». Мероприятие состоится 29 апреля в Молочном и посвящено 105-летию со дня рождения саамского писателя Лазаря Яковлева.
На фестивале выступят юные актеры и чтецы Заполярья, которые представят богатство культурного наследия саами.
- На мероприятии будут показаны театрализованные постановки на саамском языке, пройдет конкурс художественного слова «Пэрьмусс ло гкэй» («Лучший чтец»), интерактивные творческие площадки и мастер-классы, - сообщили в правительстве Мурманской области.
К участию приглашаются творческие объединения, семьи, авторские, национальные фольклорные коллективы, студии, образовательные и культурные учреждения.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (8152) 41 15 01.
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