В Молочном пройдет театральный фестиваль на саамском языке «Моайнас ланнь»

На фестивале выступят юные актеры и чтецы Заполярья, которые представят богатство культурного наследия саами. Фото: gov-murman.ru/

Жителей и гостей Мурманской области приглашают на XVIII фестиваль детских и молодежных театрализованных постановок на саамском языке «Моайнас ланнь». Мероприятие состоится 29 апреля в Молочном и посвящено 105-летию со дня рождения саамского писателя Лазаря Яковлева.

На фестивале выступят юные актеры и чтецы Заполярья, которые представят богатство культурного наследия саами.

- На мероприятии будут показаны театрализованные постановки на саамском языке, пройдет конкурс художественного слова «Пэрьмусс ло гкэй» («Лучший чтец»), интерактивные творческие площадки и мастер-классы, - сообщили в правительстве Мурманской области.

К участию приглашаются творческие объединения, семьи, авторские, национальные фольклорные коллективы, студии, образовательные и культурные учреждения.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (8152) 41 15 01.

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