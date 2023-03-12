В Мурманске водителей ждет массовая проверка на трезвость и соблюдение ПДД

Дорожные полицейские просят северян содействовать выявлению нарушителей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники ДПС проведут в Мурманске проверку, выявляя водителей в состоянии опьянения и совершающих грубые нарушения ПДД. В том числе будет применен метод сплошной проверки, сообщает ОГИБДД УМВД России по Мурманску.

Дорожные полицейские просят северян содействовать выявлению нарушителей и сообщать обо всех фактах нетрезвого вождения транспортом по телефонам: 127 или 02.

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