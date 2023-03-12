Жителей Мурманской области предупреждают о метели

Стоит воздержаться от дальних поездок на личном транспорте.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Жителей Мурманской области предупреждают о непогоде. 13 марта регион накроет метель, ожидается сильный ветер, ночью и днем местами сильный снег.
- Рекомендуется соблюдать осторожность на улице, не ходить вблизи крыш зданий, шатких строений, слабо укрепленных конструкций, обращать внимание на возможность падения снега и наледи, - сообщили в МЧС региона.
Стоит воздержаться от дальних поездок на личном транспорте.
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