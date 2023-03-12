Нужно взять кредит на дорогой автомобиль. Жителя Кировска мошенники обманули на 700 тысяч рублей

Аферистам грозит до шести лет лишения свободы. Фото: Даниил ОПАРИН

43-летний кировчанин стал жертвой телефонных мошенников. Мужчину обманули по классической схеме, сообщив, что на его имя якобы кто-то оформил кредит.

- Для закрытия счета, на который был оформлен займ, а также для поимки мошенника, причастного к совершению преступления, северянину настоятельно рекомендовали самому взять кредит на 1,5 миллиона рублей и придумать легенду, чтобы отвести от себя подозрения, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Также аферист сказал мужчине, что при оформлении кредитного договора ему нужно сообщить, что цель оформления кредита - покупка дорогого автомобиля. Затем северянину нужно обналичить деньги и перевести их на продиктованный собеседником счет.

Сотрудники финансовой организации смогли выдать кировчанину лишь 700 тысяч рублей, которые он и перевел злоумышленникам. После этого мужчина осознал, что попался на уловку мошенников и заблокировал номера телефонов, с которых ему звонили.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ. Аферистам грозит до шести лет лишения свободы.

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