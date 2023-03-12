Жителям и гостям Мурманска расскажут об особенностях охоты за северным сиянием

Встреча состоится 18 марта в 15.00 в зале «Русская Арктика».
Фото: Александр ГЛУЗ
Жителей и гостей Мурманска приглашают на мероприятие в Мурманской областной научной библиотеке, где раскроют секреты охоты за северным сиянием. Об особенностях поиска изумрудных сполох расскажет гид, фотограф, сотрудник КНЦ РАН Григорий Ильин.
- Ежегодно сотни тысяч человек со всего мира отправляются на поиски авроры, многие из которых направляются для этого в Мурманскую область. Кольский полуостров является как удобным с точки зрения транспортной доступности, так и самым бюджетным вариантом по сравнению с другими полярными странами и регионами, - отмечает комитет по туризму Мурманской области.
Встреча состоится 18 марта в 15.00 в зале «Русская Арктика» Мурманской научной библиотеки.
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