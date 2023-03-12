В Мурманске на улице Хлобыстова случился пожар в квартире

Причины происшествия выясняются. Фото: vk.com/murman01

В Мурманске ночью 11 марта в девятиэтажном доме на улице Хлобыстова, 28/2 случился пожар. Огонь объял трехкомнатную квартиру.

- В одной из комнат сгорела мебель и постельные принадлежности на площади 10 квадратных метров. В ликвидации пожара были задействованы 8 человек личного состава и 3 единицы техники, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Причины происшествия выясняются.

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