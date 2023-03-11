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НовостиПроисшествия11 марта 2023 16:04

Проректору и главбуху МГТУ вынесли приговор за получение незаконных премий

Университет остался без 5,8 миллиона рублей
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Используя свои должностные полномочия, сотрудники вуза выписывали себе премии.

Используя свои должностные полномочия, сотрудники вуза выписывали себе премии.

Фото: Даниил ОПАРИН

Первомайский районный суд Мурманска рассмотрел уголовное дело по статье 285 УК РФ, которое было возбуждено в отношении проректора и главного бухгалтера МГТУ.

Используя свои должностные полномочия, сотрудники вуза выписывали себе премии за счет денег, получаемых от платных образовательных услуг по программам дополнительного профессионального образования. И-за их действий университет остался без 5,8 миллиона рублей.

- Суд назначил проректору и главбуху наказание в виде лишения права занимать должности на госслужбе, связанные с выполнением организационно-распорядительных либо административно-хозяйственных полномочий, на 4 и 3 года соответственно. Также с осужденных в полном объеме взысканы незаконно полученные премии, - сообщили в пресс-службе суда.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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