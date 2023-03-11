Проректору и главбуху МГТУ вынесли приговор за получение незаконных премий

Используя свои должностные полномочия, сотрудники вуза выписывали себе премии. Фото: Даниил ОПАРИН

Первомайский районный суд Мурманска рассмотрел уголовное дело по статье 285 УК РФ, которое было возбуждено в отношении проректора и главного бухгалтера МГТУ.

Используя свои должностные полномочия, сотрудники вуза выписывали себе премии за счет денег, получаемых от платных образовательных услуг по программам дополнительного профессионального образования. И-за их действий университет остался без 5,8 миллиона рублей.

- Суд назначил проректору и главбуху наказание в виде лишения права занимать должности на госслужбе, связанные с выполнением организационно-распорядительных либо административно-хозяйственных полномочий, на 4 и 3 года соответственно. Также с осужденных в полном объеме взысканы незаконно полученные премии, - сообщили в пресс-службе суда.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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