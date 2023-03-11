В Мурманске проходит городской фестиваль физкультуры и спорта «Белый медвежонок»

Итоги фестиваля подведут 30 марта. Фото: t.me/morar_51

В Мурманске дан старт городскому фестивалю физкультуры и спорта «Белый медвежонок», который проводится уже более 25 лет и охватывает все детские сады города.

Участвуют в празднике не только педагоги и малыши, но и их семьи. Всего - более 10 тысяч человек.

- Программа фестиваля разнообразная: спортивные, творческие и развлекательные мероприятия на самых разных площадках. Главная цель – привлечь маленьких мурманчан и их родителей к активному образу жизни, - отметил глава Мурманска Игорь Морарь.

Победу будут присуждать в трех номинациях: «Здоровый педагог – здоровые дети», «Семейный спортивный портрет» и «Педагогический пробег по стране ЗОЖ». Итоги фестиваля подведут 30 марта.

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