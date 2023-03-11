В Баренцевом море потеряло ход судно «Стакфелл»

Для буксировки судна в порт Мурманска выдвинулся спасательный морской буксир «Микула». Фото: Антон ЗАБИРОВ

11 марта в Баренцевом море, в 221-м километре от острова Кильдин, потеряло ход судно «Стакфелл».

- По предварительной информации, это произошло из-за выхода из строя главного двигателя. На борту находятся 26 человек, пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Мурманской области.

Для буксировки судна в порт Мурманска выдвинулся спасательный морской буксир «Микула».

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