В Баренцевом море потеряло ход судно «Стакфелл»

Для буксировки судна в порт Мурманска выдвинулся спасательный морской буксир «Микула».
Фото: Антон ЗАБИРОВ
11 марта в Баренцевом море, в 221-м километре от острова Кильдин, потеряло ход судно «Стакфелл».
- По предварительной информации, это произошло из-за выхода из строя главного двигателя. На борту находятся 26 человек, пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Мурманской области.
Для буксировки судна в порт Мурманска выдвинулся спасательный морской буксир «Микула».
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