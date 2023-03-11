Житель Мурманска получил от возлюбленной ножом в грудь за отказ ехать в отпуск

В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

49-летний мурманчанин оказался в больнице после перепалки со своей возлюбленной. Мужчина получил удар ножом в грудь.

Как выяснили полицейские, накануне пара распивала алкоголь, и во время застолья у них возник конфликт.

- Сожительница хотела отправиться в отпуск, но северянин ответил на ее просьбу отказом, сославшись на отсутствие денег в данный момент. Женщине это не понравилось, она схватила кухонный нож и ударила им мужчину в грудь. Испугавшись последствий, мурманчанка выскочила на лестничную площадку и попросила соседей вызвать скорую помощь, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

46-летнюю местную жительницу, ранее не привлекавшуюся к уголовной и административной ответственности, задержали. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ. Северянка находится под подпиской о невыезде.

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