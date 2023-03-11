В поселке Залесье вспыхнувшую дачу тушили более 10 часов

При пожаре никто не пострадал. Фото: vk.com/mchs_murmansk

Около шести утра 10 марта в поселке Залесье, что находится в Апатитском районе, загорелась одноэтажная деревянная дача. На месте происшествия работали спасатели.

- Дом сгорел полностью на площади 104 квадратных метра, также повреждены стена и часть крыши рядом стоящего здания на площади 60 квадратных метров. Никто не пострадал, - сообщили в МЧС региона.

Пожар потушили в 16.36, его ликвидацией занимались два пожарно-спасательных подразделения. Причина случившегося устанавливается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru