В центре Мурманска произошла авария с тремя машинами

В аварии обошлось без пострадавших.
Фото: Олег РЫБОВ
В центре Мурманска 10 марта произошло массовое ДТП.
- В 16 часов в Мурманске в районе дома №18 на улице Карла Маркса столкнулись три автомобиля - Mazda, Geely и Cherry, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.
Фото: Олег РЫБОВ
В аварии обошлось без пострадавших, транспорт получил механические повреждения.
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