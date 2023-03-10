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НовостиОбщество10 марта 2023 15:13

В центре Мурманска произошла авария с тремя машинами

Столкнулись Mazda, Geely и Cherry
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
В аварии обошлось без пострадавших.

В аварии обошлось без пострадавших.

Фото: Олег РЫБОВ

В центре Мурманска 10 марта произошло массовое ДТП.

- В 16 часов в Мурманске в районе дома №18 на улице Карла Маркса столкнулись три автомобиля - Mazda, Geely и Cherry, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.

Фото: Олег РЫБОВ

В аварии обошлось без пострадавших, транспорт получил механические повреждения.

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