В центре Мурманска произошла авария с тремя машинами

В аварии обошлось без пострадавших. Фото: Олег РЫБОВ

В центре Мурманска 10 марта произошло массовое ДТП.

- В 16 часов в Мурманске в районе дома №18 на улице Карла Маркса столкнулись три автомобиля - Mazda, Geely и Cherry, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.

Фото: Олег РЫБОВ

В аварии обошлось без пострадавших, транспорт получил механические повреждения.

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