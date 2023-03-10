Школу №1 на улице Буркова в Мурманске откроют 1 сентября 2023 года

Ремонт в школе №1 идет к финишной прямой. Фото: администрация Мурманска

В Мурманске с 1 сентября 2023 года возобновит работу школа №1, что находится на улице Буркова. С 2020-го года учебное заведение было закрыто на ремонт, который уже подходит к концу.

Как говорится в постановлении администрации города, школа откроется 1 сентября после окончания планового капитального ремонта инженерных сетей.

В школе обновили полы, стены, потолки. Там установят сигнализацию, видеонаблюдение, мультимедийное оборудование.

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