Школу №1 на улице Буркова в Мурманске откроют 1 сентября 2023 года

Ремонт в школе №1 идет к финишной прямой. Фото: администрация Мурманска
В Мурманске с 1 сентября 2023 года возобновит работу школа №1, что находится на улице Буркова. С 2020-го года учебное заведение было закрыто на ремонт, который уже подходит к концу.
Как говорится в постановлении администрации города, школа откроется 1 сентября после окончания планового капитального ремонта инженерных сетей.
В школе обновили полы, стены, потолки. Там установят сигнализацию, видеонаблюдение, мультимедийное оборудование.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru