После гибели начальника одного из отделов УМВД по Мурманской области назначена служебная проверка

В УМВД проводят проверку по факту гибели своего сотрудника. Фото: Артем КИЛЬКИН

В сети появилась информация о гибели начальника отдела криминалистической информации ИЦ УМВД России по Мурманской области. Его тело нашли в одной из квартир в Санкт-Петербурге, куда он приехал в отпуск к родным.

- По факту гибели сотрудника руководством регионального управления назначена служебная проверка, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Рассматривается версия самоубийства.

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