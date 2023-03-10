Сайты управления образования Апатитов и городских школ взломали хакеры

Сайты временно не функционируют.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
9 марта сайты управления образования Апатитов и школ города взломали хакеры. Они разместили информацию о якобы проведении профориентационного занятия со школьниками и встрече ребят с представителями вербовочного управления, бойцами СВО.
- Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности, - сообщили в администрации Апатитов.
Сайты временно не функционируют, ведутся технические работы
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