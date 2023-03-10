Праздник Севера и традиционный День оленевода пройдут в Ловозере 25 марта

Соревнования лыжников пройдут на привычном месте - лесной лыжной трассе. Фото: Правительство Мурманской области

В Мурманской области определили дату проведения Праздника Севера и традиционного Дня оленевода - мероприятия пройдут 25 марта в Ловозере.

В этом году территорию проведения праздника решили поменять. Так, на улице Пионерской развернется концертная программа, интерактивная площадка для детей и ярмарка. А на стадионе на улице Спортивной пройдут игры спортсменов в зимний футбол и хоккей с шайбой.

- Национальные виды спорта (метание аркана, стрельба из арбалета и национальная борьба) разместятся у Северного национального колледжа. За домом на улице Школьной, 8 гостей ждут оленьи упряжки и снегоходные такси для катания. Оленьи гонки в этот раз будут стартовать на поле за домами, расположенными на Пионерской 6 и 4, - сообщили в Ловозерском информационном центре.

Соревнования лыжников пройдут на привычном месте - лесной лыжной трассе.

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