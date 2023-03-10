В диско-ресторане Мурманска посетитель из Саратовской области отказался оплачивать счет

В отношении 31-летнего уроженца Саратовской области проводится проверка. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске поздней ночью наряд Росгвардии выезжал по тревожному сигналу в диско-ресторан, что находится на проспекте Кольском. Оказалось, что туда пришел мужчина, который отказывался оплачивать свой счет.

- Посетитель в категоричной форме реагировал на просьбы персонала оплатить еду и напитки. Объяснить, чем вызван его отказ, он не смог. За неоплату счета на сумму более 1500 рублей росгвардейцы доставили молодого человека в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.

В отношении 31-летнего уроженца Саратовской области проводится проверка.

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