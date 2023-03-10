Жителя Апатитов приговорили к лишению свободы за повторное вождение в пьяном виде

Приговор еще вступил в законную силу.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В сентябре прошлого года сотрудники ДПС поймали в Апатитах пьяного 38-летнего водителя Toyota, который уже не раз садился за руль подшофе. Содержание алкоголя в выдыхаемом им воздухе составило 1,177 мг/л.
При проверке нарушителя по базам данных выяснилось, что в 2016 году мужчина привлекался к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ за пьяную езду. Тогда он получил 9 месяцев лишения свободы условно с лишением водительских прав на 3 года.
Затем, в марте 2019 года, автомобилист снова совершил поездку, будучи пьяным. Его привлекли к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ, суд приговор его к аналогичному наказанию, но и это мужчину не остановило.
- В 2022 году в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264.1 УК РФ. Судом северянин приговорен к 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением водительских прав на 4,5 года, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.
Приговор еще вступил в законную силу.
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