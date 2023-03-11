Актер из Мурманска снялся в сериале «Король и шут»

Актера из Мурманска Евгения Серзина можно увидеть сразу в двух сериалах, премьеры которых состоялись в 2023 году. Фото: личный архив

Актера из Мурманска Евгения Серзина можно увидеть сразу в двух сериалах, премьеры которых состоялись в 2023 году.

Северянин сыграл роль внука Ленина в мини-сериале «Фандорин. Азазель» по мотивам романа Бориса Акунина и Бурмистра в проекте «Король и шут».

Напомним: в Мурманской области начались съемки третьего сезона сериала «Полярный», первые два сезона также создавались в Заполярье. Главные роли исполнят Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин, Катерина Шпица, Ян Цапник, а вот некоторые роли второго плана исполнят артисты Мурманского областного драмтеатра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru