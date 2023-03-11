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НовостиЗвезды11 марта 2023 5:01

Актер из Мурманска снялся в сериале «Король и шут»

Также Евгений Серзин получил одну из главных ролей в сериале «Фандорин. Азазель»
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Актера из Мурманска Евгения Серзина можно увидеть сразу в двух сериалах, премьеры которых состоялись в 2023 году. Фото: личный архив

Актера из Мурманска Евгения Серзина можно увидеть сразу в двух сериалах, премьеры которых состоялись в 2023 году. Фото: личный архив

Актера из Мурманска Евгения Серзина можно увидеть сразу в двух сериалах, премьеры которых состоялись в 2023 году.

Северянин сыграл роль внука Ленина в мини-сериале «Фандорин. Азазель» по мотивам романа Бориса Акунина и Бурмистра в проекте «Король и шут».

Напомним: в Мурманской области начались съемки третьего сезона сериала «Полярный», первые два сезона также создавались в Заполярье. Главные роли исполнят Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин, Катерина Шпица, Ян Цапник, а вот некоторые роли второго плана исполнят артисты Мурманского областного драмтеатра.

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