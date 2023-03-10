Снятый на Кольской сверхглубокой фильм «Цена вопроса» покажут в Париже

Онлайн его смогут посмотреть все желающие с 10 по 15 марта, но доступ будет платный. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Снятое в Заполярье кино увидят в Европе: короткометражный фильм «Цена вопроса» прошел конкурсный отбор международного парижского кинофестиваля. Онлайн его смогут посмотреть все желающие с 10 по 15 марта, но доступ будет платный.

Ленту снимали в 2022 году на Кольской сверхглубокой.

- Фильм был снят за один день командой молодых кинематографистов. В нем сыграли артисты театра Северного флота Алексей Башкиров и Илья Сирин, - сообщили в Центре развития кинопроизводства Мурманской области.

Напомним: в начале 2023 года состоялась премьера мини-сериала про мотивам романов Бориса Акунина «Фандорин. Азазель». Одну из ролей в нем сыграл уроженец Мурманска.

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