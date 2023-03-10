Весной Кировск пользуется большим спросом у российских туристов

Туристы любят приезжать в Кировск не только зимой, но и весной, ведь горнолыжный сезон в Хибинах продолжается.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Туристы любят приезжать в Кировск не только зимой, но и весной, ведь горнолыжный сезон в Хибинах продолжается.
По данным сервиса бронирования жилья Твил.ру на город приходится 16% от всех забронированных квартир и отелей в малых городах на эту весну. Кировск оказался на первом месте. Чаще всего туристы едут сюда на 6 ночей, а суточная стоимость жилья составляет 4,9 тысячи рублей.
Также путешественники любят останавливаться весной в Зеленоградске Калининградской области и Суздале Владимировской области.
Напомним: стало известно, когда в Мурманскую область придет настоящая весна.
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