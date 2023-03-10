Мурманчанин сыграл одну из главных ролей в сериале «Фандорин. Азазель»

Также Евгений Серзин сыграл в сериале «Король и шут», премьера которого состоялась 2 марта. Фото: личный архив

В начале 2023 года состоялась премьера мини-сериала про мотивам романов Бориса Акунина «Фандорин. Азазель». Одну из ролей в нем сыграл уроженец Мурманска.

32-летний Евгений Серзин в кадре стал внуком Ленина. По сюжету, коммунисты не пришли к власти в начале XX века, и в России сохраняется монархия. Поэтому Ленин живет заграницей, а его внук Ульянов стал художником и создал свою арт-коммуну.

Также Евгений Серзин сыграл в сериале «Король и шут», премьера которого состоялась 2 марта.

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