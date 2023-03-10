В Мурманском областном художественном музее открылась выставка «Молодежь Мурмана»

Посмотреть на картины молодых художников можно до 26 марта. Фото: vk.com/murmanculture

Северян приглашают посетить региональную выставку «Молодежь Мурмана», которая посвящена работам молодых заполярных художников. Экспозиция открылась в Культурно-выставочном центре Русского музея (ул. Софьи Перовской, 3).

- Экспозиция творческих и учебных работ студентов профильных факультетов проводится в музее раз в два года. Ее главные задачи – раскрытие творческого потенциала и активизация выставочной деятельности молодых художников, - сообщили в минкультуры региона.

В этом году выставка посвящена 85-летию региона, на ней представлено более 40 работ студентов колледжа МАГУ, а также Мурманского технологического колледжа сервиса и Мурманского колледжа искусств.

Посмотреть на картины молодых художников можно до 26 марта.

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