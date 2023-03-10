На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания-2023

Кольская АЭС надежно обеспечивает электричеством более половины всех потребителей в Мурманской области Фото: Кольская АЭС

10 марта первый энергоблок Кольской АЭС будет отключен для проведения планово-предупредительного ремонта, который продлится 50 дней.

Ежегодный профилактический ремонт поочередно будет выполнен на всех четырех энергоблоках. Суммарная продолжительность ремонтной кампании 2023 года составит 233 суток. В ходе всей планово-предупредительной ремонтной кампании специалисты осуществят 45 мероприятий по модернизации оборудования.

- Основные работы по модернизации в рамках ремонта первого энергоблока – замена насосов и арматуры в реакторном и турбинном отделениях, монтаж дополнительных перемычек на трубопроводах основного конденсата турбоагрегатов № 1 и 2, а также модернизация системы оперативного постоянного тока. Для повышения безопасности и надежности эксплуатации оборудования на первом блоке выполнят 1350 операций, основные из них – перегрузка топлива и ремонт реактора, капитальный ремонт паротурбинной установки и турбогенератора, – отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Средний ремонт и модернизацию энергоблока № 1 выполнят специалисты Кольской АЭС и «Колатомэнергоремонта» – филиала АО «Атомэнергоремонт».

В настоящее время на Кольской АЭС в работе находятся три энергоблока, которые несут суммарную нагрузку 1485 МВт. Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции – 0,07 мкЗв/час, что соответствует значениям естественного природного фона.

Кольская АЭС надежно обеспечивает электричеством более половины всех потребителей в Мурманской области, среди которых большинство крупнейших промышленных предприятий и муниципалитетов.

* Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, поселков, улучшению качества жизни граждан. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.

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