В Мурманской области выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений

Более половины преступлений (548) совершены ранее судимыми людьми, а почти каждое четвертое (213) - в состоянии опьянения. Фото: Артем КИЛЬКИН

В прокуратуре Мурманской области рассказали о состоянии преступности в регионе за январь-февраль 2023 года.

Всего за это время зарегистрировали 1 832 преступления, что на 1% больше, чем за тот же период прошлого года. Чаще всего злоумышленники идут на кражи (28,7% от общего числа преступлений), мошенничества (25,2%) и сбыт наркотиков (10,4%).

Выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений - на 13,6% (с 515 до 585). Их раскрываемость сократилась на 27,4% и составила 30,7% (58,1%).

- Количество погибших из-за преступных посягательств снизилось на 23,8% и составляет 16 человек. Зарегистрировано 18 преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, их число уменьшилось на 28%, - сообщили в ведомстве.

Число лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред, сократилось на 34,3% и составило 23 лица. Чаще стали совершаться преступления на улицах - их количество увеличилось на 20,1% (со 179 до 215).

Более половины преступлений (548) совершены ранее судимыми людьми, а почти каждое четвертое (213) - в состоянии опьянения.

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