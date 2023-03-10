В Мурманской области начались съемки третьего сезона сериала «Полярный», первые два сезона также создавались в Заполярье. Фото: кадр из сериала / www.kinopoisk.ru

В Мурманской области начались съемки третьего сезона сериала «Полярный», первые два сезона также создавались в Заполярье. Главные роли исполнят Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин, Катерина Шпица, Ян Цапник, а вот некоторые роли второго плана исполнят артисты Мурманского областного драмтеатра.

В основу сериала легла история о жизни бывшего криминального авторитета Вити Мясника, который решил отойти от дел. Но прошлое настигает его: он забывает данные оффшорного счета, на котором хранятся деньги других преступников.

- По сюжету новой части, Витя будет вынужден стать мэром Полярного. Ему придется решать вопросы, доставшиеся в наследство от бывшего мэра Новикова и столкнуться с новым противником – молодым и дерзким Ломаемым. Главный герой столкнется с изменениями и в личной жизни – он станет папой. Мало того, в его жизни появится еще один новый человек – теща, которая станет воспитывать зятя, - рассказали в Центре развития кинопроизводства Мурманской области.

Напомним: в Мурманске прошли съемки художественного фильма «Вера».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru