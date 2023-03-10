В дни проведения Последних звонков будет запрещена розничная продажа алкоголя. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Мурманской области утвердили даты Последних звонков в 2023 году. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

В части муниципалитетов, например, в Печенгском округе (кроме Корзуново), Апатитах, Кировске, Оленегорске, ЗАТО Александровск, Североморске, Видяево и т.д., праздники состоятся 20 мая. В остальных, в том числе в Мурманске, - 25 мая.

В дни проведения Последних звонков будет запрещена розничная продажа алкоголя.

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