В дни проведения Последних звонков будет запрещена розничная продажа алкоголя.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Мурманской области утвердили даты Последних звонков в 2023 году. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.
В части муниципалитетов, например, в Печенгском округе (кроме Корзуново), Апатитах, Кировске, Оленегорске, ЗАТО Александровск, Североморске, Видяево и т.д., праздники состоятся 20 мая. В остальных, в том числе в Мурманске, - 25 мая.
В дни проведения Последних звонков будет запрещена розничная продажа алкоголя.
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