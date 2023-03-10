На базе Мурманского академического лицея открыли центр олимпиадной подготовки «Уникум»

В "Уникумах" ученики смогут готовиться к олимпиадам. Фото: правительство Мурманской области

20 центров «Уникум» для подготовки к олимпиадам и научно-исследовательской деятельности откроют в Мурманской области. Один такой появился на базе Мурманского академического лицея, чтобы юные северяне усилили свои знания по физике, химии, биологии и информатике.

ранее пространства создали в образовательных учреждениях Североморска, Апатитов и Мурманска. Охват составит порядка четырех тысяч учеников.

- Дети уже несколько недель пользуются этими пространствами, и они единодушны: им нравится работать в современных лабораториях с цифровыми возможностями, которые совершенно по-другому погружают в профессию, - отметил на открытии в лицее губернатор Андрей Чибис.

На создание «Уникумов» из областного бюджета выделили порядка 75 миллионов рублей.

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