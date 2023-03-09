На горнолыжном комплексе Кольской АЭС пройдут отраслевые соревнования «Зори Росатома»

11 марта на горнолыжном комплексе «Салма» состоится торжественное открытие соревнований «Зори Росатома». Фото: Кольская АЭС

11 марта на горнолыжном комплексе «Салма» состоится торжественное открытие соревнований «Зори Росатома», посвященных 50-летию пуска первого энергоблока Кольской АЭС. В течение двух дней 125 спортсменов из Мурманской, Московской, Свердловской, Челябинской и Нижегородской областей будут соревноваться в двух видах спорта - горные лыжи и сноуборд.

- Кольская АЭС, наряду с другими предприятиями Госкорпорации «Росатом», уделяет большое внимание поддержке различных соревнований, а также мероприятий, направленных на популяризацию спорта, принимает активное участие в развитии доступной спортивной инфраструктуры Мурманской области, – отметил заместитель директора по управлению персоналом Игорь Кутузов.

Команду АО «Концерн Росэнергоатом» представят 22 спортсмена Кольской АЭС – мастера спорта международного класса, неоднократные победители зимних спартакиад и атомиад по горным лыжам и сноуборду.

Одним из главных событий соревнований станет мастер-класс по сноуборду двукратного олимпийского чемпиона Вика Уайлда. Он вошел в историю как единственный сноубордист, выигравший две золотые медали на одних Олимпийских играх.

Приглашаем любителей зимнего спорта со всей области принять участие в мастер-классе по сноуборду, а также поболеть за участников, насладиться атмосферой праздника и спорта!

Приглашаем любителей зимнего спорта со всей области принять участие в мастер-классе по сноуборду, а также поболеть за участников, насладиться атмосферой праздника и спорта! Фото: Кольская АЭС

Программа соревнований:

11 марта: 10.30 – торжественное открытие, ГК «Салма»; 11.00 – соревнования по горным лыжам, слалому-гиганту (мужчины, женщины);

12 марта: 11.00 – соревнования по сноуборду, слалому-гиганту (мужчины, женщины); 13.00 – мастер-класс по сноуборду олимпийского чемпиона; 18.00 – торжественное закрытие, городской Дворец культуры г. Полярные Зори.

*В соревнованиях примут участие спортсмены Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» из АО «Русатом Инфраструктурные решения», ГК «Росатом», ФГУП «ПО «Маяк», АО «ГЦН РФ ТРИНИТИ», ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», АО «Атомэнергоремонт», АО «РЭИН Инжиниринг», АО «ОКБМ Африкантов», АО «ПГРК Атомредметзолото», АО «Русатом Автоматизированные системы управления», АО «Наука и Инновации», АО «Ангарский электролизный химический комбинат».

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