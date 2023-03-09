Педагоги школы №7 в Мончегорске не проходили обязательную медкомиссию

В Мончегорске некоторые учителя школы №7 не прошли медицинскую комиссию. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Мончегорске некоторые учителя школы №7 не прошли медицинскую комиссию.

Как выяснила прокуратура города, администрация учебного заведения не приняла мер к обязательному прохождению всеми педагогами медицинского освидетельствования, что нарушает трудовые права педагогов, а также права детей на получение надлежащего образования.

- Для устранения выявленных нарушений прокуратурой в адрес директора школы внесено представление, - сообщили в ведомстве.

Напомним: сироте из Мурманска предоставили квартиру после вмешательства прокуратуры.

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