Педагоги школы №7 в Мончегорске не проходили обязательную медкомиссию

В Мончегорске некоторые учителя школы №7 не прошли медицинскую комиссию.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Мончегорске некоторые учителя школы №7 не прошли медицинскую комиссию.
Как выяснила прокуратура города, администрация учебного заведения не приняла мер к обязательному прохождению всеми педагогами медицинского освидетельствования, что нарушает трудовые права педагогов, а также права детей на получение надлежащего образования.
- Для устранения выявленных нарушений прокуратурой в адрес директора школы внесено представление, - сообщили в ведомстве.
Напомним: сироте из Мурманска предоставили квартиру после вмешательства прокуратуры.
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