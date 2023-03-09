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НовостиОбщество9 марта 2023 12:47

Жителям Мурманска предлагают выбрать места для посадки новых деревьев

Компенсационное озеленение будет проходить во всех округах города
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
После голосования для каждого административного округа определят одно место для озеленения.

После голосования для каждого административного округа определят одно место для озеленения.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманчанам предлагают выбрать приоритетные места для посадки деревьев в городе в рамках компенсационного озеленения. Голосование стартовало 9 марта на портале Госуслуг и продлится месяц, сообщает администрация Мурманска.

Так, в Ленинском округе города предлагают посадить новые деревья на территории детсада № 34 (пр. Героев-североморцев, 9/3), зеленой зоны в районе дома № 7 на улице Аскольдовцев или в районе домов № 35/1, 35-43 на той же улице.

В Октябрьском округе - на территории детсада № 136 (ул. Мира, 5), детсада № 138 (ул. Мира, 25) или гимназии № 5» (ул. Карла Маркса, 13).

В Первомайском округе предлагается территория за остановкой общественного транспорта «Улица Шевченко», зеленая зона у дома № 40 на улице Героев Рыбачьего, территория детсада №151 (пр. Молодежный, 1).

После голосования для каждого административного округа определят одно место для озеленения.

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