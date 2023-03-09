Жителям Мурманска предлагают выбрать места для посадки новых деревьев

После голосования для каждого административного округа определят одно место для озеленения. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманчанам предлагают выбрать приоритетные места для посадки деревьев в городе в рамках компенсационного озеленения. Голосование стартовало 9 марта на портале Госуслуг и продлится месяц, сообщает администрация Мурманска.

Так, в Ленинском округе города предлагают посадить новые деревья на территории детсада № 34 (пр. Героев-североморцев, 9/3), зеленой зоны в районе дома № 7 на улице Аскольдовцев или в районе домов № 35/1, 35-43 на той же улице.

В Октябрьском округе - на территории детсада № 136 (ул. Мира, 5), детсада № 138 (ул. Мира, 25) или гимназии № 5» (ул. Карла Маркса, 13).

В Первомайском округе предлагается территория за остановкой общественного транспорта «Улица Шевченко», зеленая зона у дома № 40 на улице Героев Рыбачьего, территория детсада №151 (пр. Молодежный, 1).

После голосования для каждого административного округа определят одно место для озеленения.

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