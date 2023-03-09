В Мурманске мужчина разбил во дворе чужой Subaru

Нарушителя теперь ищут. Фото: скриншот видео / vk.com/murmansk_dtp

Жителю Мурманска не понравилось, что во дворе его дома на улице Халатина, 15 припарковался Subaru, и он решил отомстить автомобилисту, разбив машину. Действия северянина попал в объектив камер видеонаблюдения.

- Он, почему-то, считает, что можно портить чужое имущество незнакомых тебе людей. Как итог: разбито лобовое стекло (с подогревом зоны дворников), появился люфт боковых стекол, разбит задний бампер и пластмассовые накладки порогов от ударов ногами, - сообщили в группе «Мурманск ДТП ЧП» (18+).

Нарушителя теперь ищут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru