Гендиректор агентства недвижимости в Апатитах украла у клиента 21 тысячу рублей

Мужчина хотел приватизировать недвижимость, но вместо этого остался без денег. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Гендиректор одного из агентств недвижимости Апатитов подозревают в обмане 53-летнего местного жителя. Мужчина хотел приватизировать недвижимость, но вместо этого остался без денег.

Как выяснили полицейские, с октября 2021 года по июль 2022 года руководитель агентства присвоила вверенные ей средства, а именно 21 тысячу рублей.

- По условиям договора, агентство за вознаграждение должно было перевести квартиру из муниципальной собственности в собственность жены северянина. Стоимость услуги по приватизации жилья стоила 15 тысяч рублей, которые мужчина передал директору агентства недвижимости, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Затем злоумышленница попросила апатитчанина перевести ей 6,5 тысячи рублей для якобы оплаты четырех справок. Однако даже после этого директор фирмы свою работу не выполнила.

32-летнюю жительницу Апатитов, ранее неоднократно привлекавшуюся к уголовной ответственности, задержали. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Ей грозит до шести лет лишения свободы.

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