Жителей Мурманской области предупреждают о сильных морозах

В Мурманской области царят сильные морозы.
Фото: Олег ФИЛОНОК
В Мурманской области царят сильные морозы. Жителей региона предупреждают, что ночью 10 марта температура воздуха опустится до -28 градусов, так что стоит утеплиться перед выходом из дома.
- Рекомендуется на время непогоды воздержаться от выхода на природу, ограничить время пребывания на улице, не перегружать электрические сети, - сообщили в региональном МЧС.
Напомним: март в Мурманской области будет с зимней погодой.
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