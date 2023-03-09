Жителей Мурманской области предупреждают о сильных морозах

В Мурманской области царят сильные морозы. Фото: Олег ФИЛОНОК

В Мурманской области царят сильные морозы. Жителей региона предупреждают, что ночью 10 марта температура воздуха опустится до -28 градусов, так что стоит утеплиться перед выходом из дома.

- Рекомендуется на время непогоды воздержаться от выхода на природу, ограничить время пребывания на улице, не перегружать электрические сети, - сообщили в региональном МЧС.

Напомним: март в Мурманской области будет с зимней погодой.

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