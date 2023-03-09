В Мурманской области построят новую железнодорожную ветку протяженностью в 16 километров

Главгосэкспертиза одобрила документацию проекта по строительству 16 километров железнодорожного полотна в Мурманской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главгосэкспертиза одобрила документацию проекта по строительству 16 километров железнодорожного полотна в Мурманской области: вторая ветка появится на участке Магнетиты — Блокпост 1391 километр.

- Работы — часть программы развития линии Мурманск — Петрозаводск для роста грузопотока к портам северной части Кольского полуострова. Новый участок оборудуют автоблокировкой, вторые главные пути электрифицируют. Также предстоит построить 39 водопропускных труб и однопутный металлический мост длиной 112 м через реку Колу, - сообщили в группе компаний «1520».

Напомним: в Мурманской области продолжается строительство порта - комплекса по перевалке угля «Лавна». Готовность объекта оценивается в 57%. Началось строительство ближних железнодорожных подходов.

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