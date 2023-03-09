Шесть депутатов Горсовета Мурманска проведут личный прием граждан

В Мурманске на следующей неделе проведут личный прием граждан шесть депутатов Горсовета. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске на следующей неделе проведут личный прием граждан шесть депутатов Горсовета. О расписании встреч рассказал глава Мурманска Игорь Морарь.

13 марта, 12:00-13:00 - Накай Александр Викторович (5 округ). МАУК «Мурманские городские парки и скверы» (ул. Виктора Миронова, д. 8а). Предварительная запись по телефону: 8 (8152) 41-10-66.

13 марта, 14:00-17:00 - Андреева Ирина Евгеньевна (7 округ). Центр «Стратегия» (ул. Капитана Маклакова, д.15).

14 марта, 15:00-17:00 - Мостовой Леонид Леонидович (11 округ). МАУП МП «Дом молодежи» (ул. Капитана Орликовой, д. 58).

15 марта, 16:00-18:00 - Савенков Андрей Анатольевич (12 округ). Мурманский медицинский колледж (ул. Ломоносова, д.16, кабинет 207). Предварительная запись по телефону: +7 911 334 50 63.

15 марта, 17:00-19:00 - Кузьмин Артем Сергеевич (2 округ). Управление Ленинского административного округа (пр-т. Героев-Североморцев, д. 33).

17 марта, 16:00-18:00 - Ковалева Татьяна Алиагаевна (2 округ). Мурманская местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда ММЗ «Севморпуть» (ул. Нахимова, д.17).

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