В Мурманске впервые пройдет благотворительный поэтический вечер

В Мурманске впервые состоится благотворительный поэтический вечер. Фото: Правительство Мурманской области

В Мурманске впервые состоится благотворительный поэтический вечер. Он пройдет при поддержке Мурманского отделения Союза писателей России в рамках проекта «Девушка с яблоком».

- Средства от продажи билетов направят на поддержку Отделения помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Отделение работает в Мурманске уже 15 лет, за эти годы помощь здесь получили более 500 северянок, - сообщили в минкультуры региона.

Гостей ждут на мероприятие 12 марта в 18.00 в мурманском клубе «Ледокол». Со сцены прозвучат стихи современных мурманских авторов и произведения классиков, в том числе – положенные на музыку. Среди выступающих – поэты Мария Плоскинная и Мария Смих, актриса Юлия Китова и радиоведущая Соня Баженова, актриса и музыкант Екатерина Ефремова.

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