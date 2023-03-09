На жителя Росляково завели уголовное дело за оскорбление сотрудников военных комиссариатов

Северянину грозит до шести лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске будут судить 33-летнего жителя Росляково, который в сети оставлял оскорбления в адрес сотрудников военных комиссариатов. Как сообщили в Ленинском районном суде, в отношении северянина возбудили уголовное дело за публичные призывы к воспрепятствованию исполнения органами власти и их должностными лицами своих полномочий по обеспечению безопасности Российской Федерации.

- В сентябре 2022 года мужчина со своего аккаунта вошел в известную социальную сеть, где в одной из групп разместил сообщение с лингвистическими признаками побуждения, в том числе в форме призыва, к разрушительным действиям в отношении военных комиссариатов и к насильственным действиям против их сотрудников, - уточнили в суд.

Северянину грозит до шести лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

Напомним: Ковдорский районный суд приговорил 64-летнюю жительницу Ковдора к штрафу в 30 тысяч рублей за посты в «Одноклассниках».

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