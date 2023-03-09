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НовостиПроисшествия9 марта 2023 9:05

На жителя Росляково завели уголовное дело за оскорбление сотрудников военных комиссариатов

Северянину грозит штраф до миллиона рублей или до шести лет лишения свободы
Ника СВЕТЛОВА
Северянину грозит до шести лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

Северянину грозит до шести лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске будут судить 33-летнего жителя Росляково, который в сети оставлял оскорбления в адрес сотрудников военных комиссариатов. Как сообщили в Ленинском районном суде, в отношении северянина возбудили уголовное дело за публичные призывы к воспрепятствованию исполнения органами власти и их должностными лицами своих полномочий по обеспечению безопасности Российской Федерации.

- В сентябре 2022 года мужчина со своего аккаунта вошел в известную социальную сеть, где в одной из групп разместил сообщение с лингвистическими признаками побуждения, в том числе в форме призыва, к разрушительным действиям в отношении военных комиссариатов и к насильственным действиям против их сотрудников, - уточнили в суд.

Северянину грозит до шести лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

Напомним: Ковдорский районный суд приговорил 64-летнюю жительницу Ковдора к штрафу в 30 тысяч рублей за посты в «Одноклассниках».

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