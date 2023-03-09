На участке автодороги Р-21 «Кола» в районе Пушного временно отключат освещение

Автомобилистов и пешеходов просят быть предельно внимательными при движении по этому участку в ближайшие дни.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Водителей предупреждают о временном отключении в течение нескольких суток освещения на участке автодороги Р-21 «Кола» вблизи съезда к поселку Пушной (около километрового знака 1335-й километр).
- Осветительные приборы будут обесточены из-за выполнения сетевой компанией необходимых работ с электрооборудованием, - сообщает ФКУ Упрдор «Кола».
Автомобилистов и пешеходов просят быть предельно внимательными при движении по этому участку в ближайшие дни.
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