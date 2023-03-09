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НовостиОбщество9 марта 2023 9:03

В Терском районе у родившихся в 2022 году малышей ни разу не повторялись имена

Из необычных имен можно отметить Элладу, Мию, Злату, Еву
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Редкими сейчас остаются имена Зоя, Григорий, хотя ранее такие имена у жителей района встречались чаще.

Редкими сейчас остаются имена Зоя, Григорий, хотя ранее такие имена у жителей района встречались чаще.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Начальник отдела ЗАГС администрации Терского района Ирина Шевченко рассказала, какие имена давали терчане малышам, появившимся на свет в 2022 году.

Так, в прошлом году девочек родилось больше, чем мальчиков. Что интересно, ни одно имя ребенка не повторилось.

Популярностью пользуются такие имена, как Мария и Алена, Александр, Никита, Данил. Также северяне часто называют новорожденных Варвара, Ульяна, Максим, Алексей, Матвей, Глеб, Тимофей.

Редкими сейчас остаются имена Зоя, Григорий, хотя ранее такие имена у жителей района встречались чаще. Из необычных имен есть Эллада, Мия, Злата и Ева.

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