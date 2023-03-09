В Терском районе у родившихся в 2022 году малышей ни разу не повторялись имена

Редкими сейчас остаются имена Зоя, Григорий, хотя ранее такие имена у жителей района встречались чаще. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Начальник отдела ЗАГС администрации Терского района Ирина Шевченко рассказала, какие имена давали терчане малышам, появившимся на свет в 2022 году.

Так, в прошлом году девочек родилось больше, чем мальчиков. Что интересно, ни одно имя ребенка не повторилось.

Популярностью пользуются такие имена, как Мария и Алена, Александр, Никита, Данил. Также северяне часто называют новорожденных Варвара, Ульяна, Максим, Алексей, Матвей, Глеб, Тимофей.

Редкими сейчас остаются имена Зоя, Григорий, хотя ранее такие имена у жителей района встречались чаще. Из необычных имен есть Эллада, Мия, Злата и Ева.

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