Мурманская область находится на втором месте в России по потреблению пива

Вино жители Мурманской области тоже любят - в регионе приходится 9,7 литра этого горячительного напитка на человека в год. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аналитики FinExpertiza выяснили, жители каких регионов России больше остальных любят выпить. Так, большим спросом алкоголь пользуется у жителей Севера и Дальнего Востока.

Лидерами по розничным продажам крепкого спиртного стали Карелия, где приходится 15,5 литра на человека за год, Сахалинская область (14,9 литра), Республика Коми (14,6 литра), Магаданская область (14,1 литра), Камчатский край (12,4 литра), Ненецкий АО (12,2 литра), Архангельская область (12,2 литра), Вологодская область (12,1 литра) и Мурманская область (11,8 литра).

Вино жители Мурманской области тоже любят - в регионе приходится 9,7 литра этого горячительного напитка на человека в год. Однако больше всего пользуется спросом пиво - 87,4 литра в год на человека.

Меньше всего алкоголь употребляют жители кавказских республик - Чечни (0,1 литра в год на человека), Ингушетии (0,5 литра).

Напомним: жителям Мурманской области рассказали, как оградить ребенка от алкоголя.

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