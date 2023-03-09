Сироте из Мурманска предоставили квартиру после вмешательства прокуратуры

В Мурманске прокуратура помогла сироте получить жилье, которое ему положено по закону. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске прокуратура помогла сироте получить жилье, которое ему положено по закону. Администрация города не обеспечила юного жителя квартирой, из-за чего прокурор обратился в суд с иском.

- После этого мэрию обязали предоставить северянину благоустроенное жилье. Ребенку, оставшемуся без попечения родителей, предоставили квартиру, - сообщает прокуратура Мурманской области.

Напомним: в Мурманске прокуратура проводит проверку после информации о ползающих тараканах в школе №53.

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