Сироте из Мурманска предоставили квартиру после вмешательства прокуратуры

В Мурманске прокуратура помогла сироте получить жилье, которое ему положено по закону.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманске прокуратура помогла сироте получить жилье, которое ему положено по закону. Администрация города не обеспечила юного жителя квартирой, из-за чего прокурор обратился в суд с иском.
- После этого мэрию обязали предоставить северянину благоустроенное жилье. Ребенку, оставшемуся без попечения родителей, предоставили квартиру, - сообщает прокуратура Мурманской области.
Напомним: в Мурманске прокуратура проводит проверку после информации о ползающих тараканах в школе №53.
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