Толщина льда на водоемах Мурманской области достигает 70 сантиметров

Сотрудники МЧС проводят регулярные рейды, чтобы напомнить рыбакам, спортсменам и другим, как вести себя на льду, чтобы не случилась весна. Фото: ГУ МЧС по Мурманской области

В Мурманской области календарная весна началась со снегопадов и морозов, и пока лед на большинстве водоемов продолжает прирастать. Однако есть места, где выходить на поверхность озер или рек запрещено.

Так, по данным МЧС региона, в районе губы Печенга Южного колена Баренцева моря в традиционном месте лова рыбы вблизи 10-го причала толщина льда составляет всего 7-10 сантиметров. Также в районе перехода к данному месту у КПП Лиинахамари толщина всего 3-5 сантиметров, к тому же лед рыхлый и неоднородный, с множественными промоинами.

На других водоемах толщина льда доходит до 60-70 сантиметров, самый большой показатель - на Кандалакшском заливе, затем идут озера Лумболка и Комсомольское. Сотрудники МЧС проводят регулярные рейды, чтобы напомнить рыбакам, спортсменам и другим, как вести себя на льду, чтобы не случилась весна.

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