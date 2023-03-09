В Кандалакше из-за мороозов отменили занятия для 1-6 классов

В Мурманской области праздничная неделя отмечена морозами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мурманской области праздничная неделя отмечена морозами. Из-за них в муниципалитетах отменяют уроки.

- В связи с низкой температурой наружного воздуха (-27 градусов) занятия для обучающихся 1-6 классов школ города Кандалакша отменяются. Уроки проводятся в дистанционном режиме, - сообщили в Управлении образования Кандалакшского района.

Напомним: в ночь на 8 марта сразу на нескольких метеостанциях зафиксировали -30: Каневке, Янискоски, Лотте, Пулозеро и в аэропорту в Мурмашах.

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