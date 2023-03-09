В Мурманске подешевел набор продуктов для борща

Борщевой набор в Мурманске подешевел. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Авторы проекта «Индекс борща» представили результаты исследования за март. Каждый месяц они изучают стоимость продуктов для приготовления супа на семью из четырех человек.

Так, в Мурманск борщевой набор обойдется в 126,08 рубля. Для сравнения, средний показатель по России - 148,2 рубля, в Москве - 113,98 рубля, в Санкт-Петербурге - 112,68 рубля. Самый высокий показатель - в Анадыре (433,3 рубля), самый низкий - в Волгограде (109,54 рубля).

В Мурманской области борщевой набор дешевеет. Так, в феврале на него надо было потратить 128,7 рубля, хотя в январе был самый низкий покзазатель за год - 122,27 рубля.

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