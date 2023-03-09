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НовостиПроисшествия9 марта 2023 6:07

У горевшего в Апатитах строения обвалилась крыша

Огонь полностью уничтожил объект
Ника СВЕТЛОВА
На ликвидацию пожара ушел час.

На ликвидацию пожара ушел час.

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Рано утром 9 марта в Апатитах случился пожар на улице Чехова. Информация о возгорании в одноэтажной нежилой постройке поступила в 6.41.

- В результате происшествия строение выгорело полностью на площади 35 квадратных метров, обвалилась крыша, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

На ликвидацию пожара ушел час.

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