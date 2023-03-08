Житель Мурманской области поймал золотую рыбку и загадал желание

Золотой налим живет в Имандре.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
Жителю Кировска Андрею Семьину очень повезло на рыбалке - он словно оказался если не в сказке про Емелю, то точно в одном из произведений Пушкина. Северян поймал золотую рыбку.
- Имандра. Вот такой золотой налим попался. Был отпущен с загаданными желаниями, - цитирует Андрея паблик «Рыбалка в Мурманске и обл.(фото и видео) LIVE» (16+).
Окрас налима объясняется просто - он альбинос.
Северянину улыбнулась удача - он выудил золотого налима. Фото: vk.com/publicrubalka51
Напомним: в Баренцевом море идет мойвенная путина, прогноз на нее оптимистичный.
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