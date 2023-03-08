Андрей Чибис поздравил сотрудниц станции скорой помощи Мурманска с 8 Марта

Андрей Чибис поздравил с праздником сотрудниц подстанции скорой помощи в Мурманске. Фото: скриншот видео/t.me/andrey_chibis

Накануне 8 Марта губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравил северянок с праздником.

- Уже традиционно зашел на станцию скорой помощи Мурманска, чтобы поздравить сотрудниц, - написал Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

Напомним: в Североморске в преддверии Международного женского дня прошел торжественный вечер, на котором Андрей Чибис поздравил женщин-военнослужащих, жен участников СВО и просто местных жительниц.

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